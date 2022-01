Spider-Man: No Way Home, missione fallita: niente BAFTA per il film Marvel!

Con la stagione dei premi ormai entrata nel vivo e i Marvel Studios sempre più intenzionati a far valere il proprio peso in tal senso, i BAFTA sembravano un'ottima occasione per testare le potenzialità di Spider-Man: No Way Home: il film con Tom Holland e Zendaya, però, non potrà esser preso in considerazione dall'organizzazione.

Mentre Spider-Man: No Way Home continua ad infrangere record, infatti, un comunicato rilasciato dall'organizzazione dei BAFTA chiarisce che l'esclusione del film dalle votazioni sarà dovuta al ritardo di Sony nel renderlo disponibile ai membri della British Academy sull'apposita piattaforma.

"Spider-Man: No Way Home non ha rispettato i criteri di eleggibilità per gli EE British Academy Film Awards 2022, per cui non potrà esservi iscritto. Come spiegato nel nostro regolamento, tutti i film devono esser messi a disposizione dei membri votanti su BAFTA View prima della chiusura del Primo Round delle votazioni, in modo da assicurare la parità tra tutti i titoli in gara, ma il film non è stato reso disponibile in tempo dal distributore" si legge nel comunicato della British Academy.

Vedremo se Sony avrà qualcosa da dire al riguardo: la stagione dei premi è comunque ancora lunga e il tempo per le sorprese non manca di certo! Andrew Garfield, intanto, è tornato a parlare delle difficoltà nel mentire su Spider-Man: No Way Home.