Spider-Man: No Way Home oltre il mezzo miliardo d'incassi in Canada e USA

L'enorme successo al botteghino del threequel di casa Sony e Marvel Studios non accenna a fermarsi. Infatti, se di recente vi abbiamo parlato del nuovo record d'incassi di Spider-Man: No Way Home, ad oggi il film è destinato a raggiungere un nuovo importante obiettivo nel mercato di USA e Canada.

Spider-Man: No Way Home, stando agli ultimi dati a disposizione, avrebbe raggiunto, con i 25.4 milioni di dollari di questo lunedì, un totale di circa 498.5 milioni di dollari nel mercato domestico. Perciò, è facile pronosticare un sorpasso della soglia dei 500 milioni di dollari, con le ultime stime che prevedono come incasso finale una cifra attorno ai 750 milioni complessivi, riguardo sempre al mercato domestico. Tracciando un paragone con i grandi successi più recenti, possiamo renderci conto del peso di questi straordinari risultati. Infatti, per quanto riguarda il secondo lunedì di un Blockbuster in uscita durante le feste natalizie, solamente Rogue One: A Star Wars Story con 32 milioni di dollari, Star Wars: Il Risveglio della Forza con 31.3 milioni e Star Wars: Gli ultimi Jedi con 27.4 milioni hanno fatto meglio in Canada e USA. Comunque, i 25.4 milioni di dollari di Spider-Man: No Way Home sono in netto vantaggio rispetto ai suoi inseguitori, ovvero i 15.3 milioni di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e i 10.7 milioni di Avengers: Endgame. Inoltre, ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è stato il primo film a superare il miliardo d'incasso da dicembre 2019, quando era uscito Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Infine, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home e vi ricordiamo che attualmente il film è ancora disponibile alla visione in sala.