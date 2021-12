Spider-Man: No Way Home, miglior debutto dell'era postpandemia: raggiunti i 587mln dollari

Sapevamo che l'hype per Spider-Man: No Way Home era alle stelle ma, non potevamo immaginare che questa pellicola potesse riportare i nostri cinema quasi a dimenticare l'esistenza della pandemia. In circa 5 giorni dalla sua uscita, il film con Tom Holland ha sfiorato i 600 milioni al box office, cosa quasi impensabile negli ultimi due anni.

Nell'era post-pandemia infatti, anche i film che sulla carta avrebbero dovuto conquistare il pubblico a mani basse, vedi Tenet di Nolan, si sono trasformati in sonori fiaschi in termini di incassi. Il terzo capitolo dell'Uomo Ragno invece, non ha per ora disatteso le aspettative, riuscendo addirittura a raggiungere oltre 250 milioni al suo debutto nei soli Stati Uniti.

Spider-Man: No Way Home è il terzo miglior esordio della storia del cinema, e in pochissimi giorni è riuscito a superare i 247 milioni di Star Wars: Il risveglio della forza, mettendo nel mirino anche Avengers: Infinity War. Per molti, Spider-Man: No Way Home eguaglierà il successo di Avengers: Endgame e tra questi vi è sicuramente CinemaScore, la società di ricerche di mercato che ha assegnato al film un bel A+, proprio come la pellicola in cui i nostri amati Vendicatori sono riusciti nell'intento di sconfiggere Thanos.

E chissà cosa penserà Ridley Scott di questo grande successo visto che, deluso dagli incassi di The Last Duel, il regista si era scagliato contro i cinecomic. Tutto questo clamore a vostro avviso è giustificato? Diteci come sempre la vostra nei commenti.