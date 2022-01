Spider-Man: No Way Home, il merchandising svela la presenza dei tre Peter Parker

Dopo mesi di silenzi e bocche cucite, Marvel ha definitivamente svelato la presenza di tutti e tre gli Spider-Man cinematografici nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, No Way Home, diretto da Jon Watts. Ad avallare l'ufficializzazione pubblica della loro contemporanea presenza è anche il merchandising del film.

Qualche ora fa Marvel ha pubblicizzato nuovo materiale del film, inclusa una maglietta che include tutti e tre i loghi.

Inoltre nel merchandising si esplicitano diversi momenti memorabili del film tra cui la battuta 'I Love You, Guys!' di Andrew Garfield e diverse inquadrature dei tre personaggi.



Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts, riprende il filo interrotto in Far From Home. L'identità di Spider-Man (Tom Holland) è stata rivelata al mondo e ora Peter Parker chiede aiuto a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) per cercare di ripristinare il segreto. L'incantesimo apre uno squarcio nel mondo che permette a villain e altri Spider-Man di entrare nel Marvel Cinematic Universe...



La sceneggiatura di Spider-Man: No Way Home è ora disponibile online. Il cast del film è composto da Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Angourie Rice, Marisa Tomei, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Alfred Molina, Jacob Batalon e Willem Dafoe, con la partecipazione di Tobey Maguire e Andrew Garfield.



Spider-Man: No Way Home è tra i migliori film del 2021, come potete leggere nel nostro approfondimento.