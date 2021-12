Spider-Man: No Way Home, il merchandising del film contiene quelle due sorprese!

Sony e Marvel hanno tentato in tutti i modi di nascondere i dettagli di No Way Home ma è chiaro che la dinamica social ha reso tutto molto più difficile e molti sono già a conoscenza di quello che stiamo per raccontarvi. Ma tanti altri no quindi vi consigliamo di non proseguire nella lettura se rientrate in quest'ultima categoria.

Marvel News ha pubblicato su Twitter delle concept art che mostrano tutti e tre gli Spider-Man presenti in No Way Home.

Oltre a Tom Holland uno dei momenti clou del film è proprio il ritorno di Tobey Maguire (Spider-Man nella trilogia di Sam Raimi) e Andrew Garfield (Spider-Man nel dittico The Amazing Spider-Man di Marc Webb).



Ora i tre faranno parte del merchandising con tre look differenti, come quelli che si vedono nel film quando insieme affrontano i loro storici e acerrimi rivali, da Green Goblin a Doctor Octopus, da Lizard a Electro e Sandman.

La presenza dei tre Peter Parker/Spider-Man è sicuramente un dettaglio che impreziosisce uno dei film di maggior successo del Marvel Cinematic Universe. La pellicola ha ottenuto un altro record d'incassi, e la sua ascesa non sembra destinata a terminare a breve.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di No Way Home (senza spoiler). Il film è attualmente nelle sale cinematografiche e sta ottenendo tantissimi riscontri positivi da fan e addetti ai lavori.