Spider-Man: No Way Home, più Matt Murdock e un finale alternativo nella versione estesa?

Il trailer della versione estesa di Spiderman No Way Home ha anticipato alcune delle scene inedite che i fan potranno scoprire al cinema con la nuova distribuzione del cinecomix Sony Pictures / Marvel Studios, ma un nuovo leak trapelato in queste ore ha provato a fare ulteriore chiarezza.

Come segnalato da ComicBook, l'utente di Reddit KostisPat257 ha rivelato di conoscere il contenuto inedito della cosiddetta 'More Fun Stuff Edition' di Spider-Man: No Way Home, e lo ha anticipato con un post sulla piattaforma divenuto immediatamente virale: tra i contenuti più succosi, una nuova scena con il Matt Murdock di Charlie Cox, nuove sequenze con Andrew Garfield e Tobey Maguire e anche una post-credit totalmente nuova, che fa luce sul funzionamento dell'incantesimo di Doctor Strange per la cancellazione della memoria ai danni del mondo intero per far dimenticare l'identità di Peter Parker.

Naturalmente non si tratta di informazioni ufficiali, ma in base alle informazioni note sulla produzione del film è altamente probabile che i contenuti rivelati da Kostis siano abbastanza accurati, dunque se non volete incorrere in spoiler vi consigliamo di non scorrere la lista che trovate qui sotto:

Il film inizia con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire coinvolti in una chiamata zoom per parlare del film.

La scena con Harry Holland (fratello di Tom) nei panni di un rapinatore è inclusa in questa versione, ed è montata prima della scena in cui Peter cerca di lavare via la vernice verde dal costume nell'appartamento di Happy: nella scena, diversi cittadini di New York rimproverano Peter per aver fermato il rapinatore perché sostengono che sia troppo giovane per prendere questo tipo di decisioni nei confronti di un altro cittadino, alcuni si chiedono addirittura se Spider-Man non sia in combutta con il rapinatore. Un ragazzo alla fine lancia la vernice verde sul costume di Peter gridando "Mysterio forever" (nel montaggio originale, questo piccolo segmento era incluso).

Subito dopo che Peter torna al liceo per la prima volta, c'è una scena che si svolge durante la lezione di ginnastica: il signor Wilson e altri ragazzi spingono Peter ad arrampicarsi su un muro per esibirsi (questa scena si intravede nel trailer)

Betty intervista il signor Wilson, il signor Dell, il signor Harrington, Flash, Ned e Peter. Segmenti di alcune di queste interviste sono finte nel finto account TikTok del Daily Bugle a dicembre 2021, per la promozione del film.

Peter, May e i cattivi nell'ascensore di Happy (sequenza già pubblicata in anteprima per Spiderman No Way Home More Fun Stuff Version)

Happy è in udienza con l'agente Cleary e altri agenti del DODC con Matt Murdock che lo difende, quando riceve una notifica dalla sua telecamera di sicurezza e vede i cattivi che si trovano nel suo appartamento insieme a Peter. Matt gli dice di smettere di sudare e Happy gli chiede come fa a saperlo.

Una nuova scena inedita con i tre Peter.

Una nuova frase inedita recitata da MJ prima che l'incantesimo le faccia dimenticare Peter, una frase descritta come 'molto emozionante'.

Una nuova scena post-crediti inserita al posto del trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: questa sequenza mostra un servizio giornalistico di Betty per il telegiornale della scuola subito prima del diploma, e mostra le immagini delle varie avventure dei ragazzi durante gli anni del liceo visti nei precedenti film (il Decathlon, il viaggio in Europa, ecc), ma in tutte le foto mostrate Peter Parker è visibilmente assente, un dettaglio che spiega ancora meglio il funzionamento dell'incantesimo della memoria.

Ricordiamo che Spiderman No Way Home tornerà in sala durante Cinema in Festa, l'iniziativa che abbatte il costo del biglietto portandolo a 3,50 euro per tutti i film in programmazione.