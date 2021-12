Spider-Man: No Way Home, la Marvel svela ufficialmente il ritorno di QUEI personaggi!

In queste ore la Marvel ha rivelato (e celebrato) sul proprio sito ufficiale il ritorno di due acclamati personaggi visti in Spider-Man: No Way Home, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe attualmente nelle sale.

Naturalmente vi avvertiamo della presenza di grossi spoiler all'interno di questo articolo, e se non avete ancora visto il film con Tom Holland diretto da Jon Watts vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura: se invece non temete le anticipazioni o se sapete già di chi stiamo parlando, sentitevi liberi di proseguire oltre questo paragrafo.

Come potete vedere in calce all'articolo, o cliccando sul link del sito della Marvel che trovate sempre in basso, con Spider-Man: No Way Home ora nelle sale la Marvel ha rivelato il design ufficiale per le varianti di Spider-Men soprannominate "Peter #2" (Tobey Maguire) e "Peter #3" (Andrew Garfield). Quest'ultimo, tra l'altro, potrebbe tornare alla Sony con nuovi progetti su Spiderman.

Secondo Marvel.com, comunque, la denominazione ufficiale di Maguire è "Friendly Neighborhood Spider-Man" mentre Garfield è soprannominato ovviamente "The Amazing Spider-Man". "Il nostro amichevole eroe di quartiere entra nell'MCU nel suo costume iconico", si legge nella descrizione ufficiale di Marvel.com dedicata al personaggio di Tobey Maguire. Quella di Andrew Garfield, invece, riporta: "Il solo e unico Amazing Spider-Man si fa strada nell'MCU a colpi di ragnatela".

Nel frattempo, Spiderman No Way Home è il secondo miglior incasso di sempre al debutto nella storia del box office nord-americano, avendo superato anche i numeri di Avengers: Infinity War.