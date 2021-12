Spider-Man: No Way Home, Marvel conferma: Emma Stone doveva essere nel film

Questa settimana come saprete non si è fatto altro che parlare di un possibile ritorno di Emma Stone come Spider Gwen grazie a nuovi rumor emersi sul futuro della saga della Sony Pictures, ma a quanto pare Gwen Stacy sarebbe dovuta tornare già in Spider-Man: No Way Home.

A rivelarlo in una recente intervista promozionale sono stati nientemeno che gli sceneggiatori del cinecomic Marvel Studios, Erik Sommers e Chris McKenna, che parlano con Variety hanno ammesso di aver scritto una prima bozza del film includendo tantissimi altri personaggi che alla fine non sono riusciti a rientrare nel progetto. Tra questi non solo la Gwen di Emma Stone, ma anche la Mary Jane di Kirsten Dunst della saga originale di Spider-Man e la zia May di Sally Field dal franchise di The Amazing Spider-Man.

"Quando scriviamo la prima bozza di una sceneggiatura lo facciamo in assoluta libertà, mettendoci dentro tutto quello che vogliamo e fingendo che poi i produttori ci accontenteranno davvero. Ovviamente non è così, difficilmente in questo lavoro uno sceneggiatore ottiene tutto ciò che vuole, ma in questo caso è stato come il desiderio di Peter: abbiamo chiesto un incantesimo, abbiamo combinato un pasticcio e c'è voluto l'intervento di tantissime persone molto, molto talentuose per aiutarci a sistemare le cose!"

Le tre attrici tuttavia, secondo quanto lascia intendere Variety, non hanno mai girato alcuna scena. "Alla fine abbiamo percorso strade diverse con personaggi diversi, perché semplicemente alcune cose non sono state possibili", ha aggiunto McKenna. "Non possiamo entrare nei dettagli naturalmente, perché magari qualche idea verrà utilizzata in futuro ... quindi non vorremo rovinare nessuna sorpresa, eventualmente."

A proposito di sorprese future, guardate questa fantastica fan art di Emma Stone come Spider Gwen.