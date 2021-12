Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei: 'Zia May avrebbe dovuto avere una fidanzata'

Come viene evidenziato negli ultimi film del franchise di Spider-Man con Tom Holland, la Zia May di Marisa Tomei non ha (o non ha più) un compagno al suo fianco e in particolare modo in Far From Home e in No Way Home l'abbiamo vista in una relazione con il personaggio di Happy Hogan, amico fedele di Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe.

Tuttavia, ancora prima che la relazione tra Zia May e Happy Hogan si concretizzasse, Marisa Tomei ha dichiarato di aver suggerito alla produzione una svolta un po' diversa per il suo personaggio in termini di relazioni sentimentali. Nel dettaglio, l'attrice avrebbe voluto vedere Zia May alle prese con una compagna anziché un compagno:

"C'è stato un momento in cui sentivo che Zia May forse poteva stare insieme a una donna, perché Ben non c'è più allora con chi dovrebbe stare? E quindi ne stavamo parlando. E poi volevo veramente che Amy Pascal della Sony potesse interpretare la mia ragazza [ride], lo so. Dicevo: 'Nessuno deve necessariamente conoscere Amy, volevo solo ci fosse una scena d'intesa tra noi due, un rimando sottile. Ma nessuno appoggiò l'idea all'epoca".

C'è da dire che l'ultima iterazione cinematografica di Zia May, quella impersonata da Marisa Tomei, è l'unica Zia May cinematografica ad aver effettivamente frequentato qualcuno dopo la morte di Zio Ben; né Rosemary Harris né Sally Field avevano avuto questa opportunità nei rispettivi franchise su Spider-Man usciti in precedenza.

