Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei dopo il trailer: 'Grazie per tutto l'amore'

L'uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home ha assunto negli ultimi mesi una portata simile a quella dell'uscita del film vero e proprio, tanta era l'attesa creatasi tra i fan: un'hype che non è assolutamente calato dopo la tanto agognata release, come confermato anche dalla stessa Marisa Tomei.

Letteralmente travolta dall'affetto dei fan (che nel frattempo hanno cominciato a ipotizzare la presenza della madre di Miles Morales nel trailer di Spider-Man: No Way Home), l'attrice di zia May è infatti apparsa in un breve video postato su Instagram nel quale la vediamo ringraziare il fandom Marvel per l'incredibile partecipazione dimostrata.

"Grazie per tutto l'amore, per Spider-Man, per il trailer e per May. Grazie a tutti i fan di May" sono state le parole con cui l'attrice ha voluto commentare l'ondata di entusiasmo generata dall'uscita di uno dei trailer più attesi degli ultimi anni (nelle scorse settimane, ricordiamo, in molti arrivarono a chiedersi se il trailer sarebbe effettivamente uscito prima dell'arrivo del film in sala).

A questo punto non resta che attendere l'esordio di questo No Way Home per scoprire se le aspettative verranno rispettate: la speranza, ovviamente, è che non si tratti di una bolla di sapone. Nei giorni scorsi, intanto, è stato confermato il minutaggio ufficiale di Spider-Man: No Way Home.