Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei: 'Ho rivelato il finale al mio terapista'

Spider-Man: No Way Home ha già fatto record assoluto di prevendite e a pochi giorni dalla sua uscita, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà in quella nella pellicola più attesa dell'anno. Sulla questione è intervenuta anche Marisa Tomei, ammettendo di non essere riuscita a mantenere il massimo riserbo sul finale proprio con tutti.

L'amatissima interprete di Zia May ha infatti rivelato in una recente intervista di aver sentito l'estrema necessità di parlare con qualcuno dell'epilogo di Spider-Man: No Way Home e così, ha spifferato tutto al suo terapista: "Solo il mio terapista conosce il finale, dovevo dirlo a qualcuno. Ero troppo sotto pressione. Ho rivelato il finale al mio terapista".

Questa parole hanno fatto nascere molteplici teorie su quello che potrebbe essere il destino della zia di Peter Parker, in molti pensano infatti che potrebbe perdere la vita nel corso del film.

Sul grande clamore suscitato più in generale dal mondo Marvel, Marisa Tomei ha rivelato che nessuno dei suoi conoscenti sembra essere poi così impressionato per la sua partecipazione al franchise, solo la sua nipotina di 6 anni sembra esserne entusiasta: "A nessuno frega poi più di tanto. Solo la mia nipotina sembra essere felice di ciò. Lei adora tutto questo".

E mentre Kevin Feige sottolinea che tutto è possibile in Spider-Man: No Way Home, l'interprete di Zia May ha voluto sottolineare quanto eccezionale sia Tom Holland nonostante la sua giovane età: "Lui è fantastico. Super talentuoso e davvero tanto tanto professionale. Non pensi che un ragazzo così giovane possa affrontare tutto questo ma, lui può".

Voi cosa vi aspettate da Spider-Man: No Way Home? Ditecelo nei commenti.