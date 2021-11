Spider-Man: No Way Home, Maguire e Garfield dietro l'attesa per il nuovo trailer?

Tobey Maguire sì, Tobey Maguire no, Andrew Garfield sì, Andrew Garfield no: l'attesa per Spider-Man: No Way Home è dovuta in gran parte alla possibilità che i due vecchi Peter Parker facciano la loro prima comparsa nel Marvel Cinematic Universe, ma secondo alcune voci la cosa starebbe creando un po' di problemi ai piani alti.

Nei giorni scorsi i fan hanno cominciato a reclamare il nuovo trailer di Spider Man, per il quale l'attesa si sta effettivamente prolungando in maniera insolita: proprio dietro questi tempi così dilatati, secondo alcuni rumor, ci sarebbero in effetti delle discrepanze tra le idee di Sony e quelle di Marvel relative alla possibilità di mostrare o meno Andrew Garfield e Tobey Maguire.

La voce è stata riportata in queste ore da Sean O'Connell di Cinemablend, che parla quindi di un trailer non ancora pronto per la release proprio a causa di questa diatriba interna alle due produzioni: il giornalista, però, non specifica quale delle due parti in causa sia a favore dell'inserimento dei due attori e quale, invece, vorrebbe mantenere il riserbo fino all'uscita del film.

E voi, da che parte state? Pensate che Garfield e Maguire debbano essere presenti nel trailer? Fatecelo sapere nei commenti! Le nuove foto dal set di Spider Man No Way Home, intanto, ci hanno mostrato un Tom Holland in giro per delle strade innevate.