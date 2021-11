Spider-Man: No Way Home, il look sfoggiato da Zendaya al Pallone d'Oro omaggia Doc Ock

Un po’ a sorpresa ieri a Parigi Tom Holland e Zendaya hanno sfilato sul red carpet della prestigiosa cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro. I due giovani attori stanno promuovendo Spider-Man: No Way Home e molti fan hanno notato il riferimento del look di Zendaya al villain Dottor Octopus.

Zendaya indossava uno splendido abito nero di Roberto Cavalli impreziosito da una colonna vertebrale di tentacoli d’oro presenti sulla schiena scoperta. Il riferimento al Doctor Octopus di Alfred Molina non poteva essere davvero più evidente di così. I fan hanno subito notato che l'abito assomigliava alle braccia meccaniche del villain e hanno elogiato l'attrice per aver indossato un look ispirato ai fumetti. Nelle sue storie su Instagram, Zendaya ha ripubblicato una foto dei dettagli della schiena del suo vestito simili a quelli che Doc Ock usa per controllare le braccia di metallo scrivendo: "adoriamo il riferimento".



Intervistata da Empire sul film e sull'effetto del multiverso sulla cerchia ristretta di amici e parenti di Peter Parker, Zendaya ha risposto: "Tutti intorno a lui, che si prendono cura di lui e lo amano, vengono messi in pericolo...in amore, tutto il resto comincia a sgretolarsi". Lo stesso Alfred Molina ha effettivamente parlato del suo ritorno e di tutta la segretezza che circondava il suo casting:

"Quando stavamo girando, avevamo tutti l'ordine di non parlarne, perché doveva essere un grande segreto", ha detto Molina. "Ma, sai, è tutto su Internet. In realtà mi sono descritto come il segreto peggio custodito di Hollywood! È stato meraviglioso...è stato molto interessante tornare dopo 17 anni a recitare lo stesso ruolo."



L'ultimo trailer di Spider Man No Way Home ha mandato l'hype per il film davvero alle stelle, i fan potranno scoprire cose c'è in serbo per loro dal 15 dicembre 2021 quando la pellicola uscirà nelle sale cinematografiche italiane.