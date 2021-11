Spider-Man: No Way Home, Lizard? Ovviamente lo ha colpito Miles Morales invisibile

Fin dalla pubblicazione del trailer di Spider-Man: No Way Home i fan del Marvel Cinematic Universe hanno discusso animatamente del già celeberrimo pugno in faccia a Lizard, ma l'artista BossLogic ha fatto definitivamente chiarezza sulla questione grazie allo Spider-Man di Miles Morales.

Come saprete uno dei poteri aggiuntivi che Miles Morales ha rispetto a Peter Parker è la capacità di mimetizzazione, ripresa da alcune specie di ragno e che è in grado di renderlo praticamente invisibile: detto fatto, per Boss Logic, che nella sua nuova creazione ha 'infilato' Miles Morales nella traiettoria di Lizard. Ecco spiegato come mai nel trailer di Spiderman No Way Home sembra che qualcuno abbia colpito il villain di The Amazing Spider-Man: il povero Andrew Garfield non c'entra assolutamente niente!

Ricordiamo che in Spider-Man: Homecoming del 2017, la Marvel ha confermato l'esistenza di Miles Morales nel MCU, come nipote del personaggio di Donald Glover. Recentemente, tra l'altro, Tom Holland ha indicato che potrebbe essere il momento di passare proprio a Miles il testimone del ruolo di Spider-Man, che è stato il protagonista del film d'animazione vincitore dell'Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse, uscito nel 2018. Il personaggio, infine, in passato era stato al centro di alcuni rumor che lo volevano debuttare nientemeno che in No Way Home.

Secondo voi quanto tempo passerà prima di vedere Miles Morales in live-action? Ditecelo nei commenti, ma prima di salutarci vi lasciamo alle nuove indiscrezioni sul destino di MJ in Spiderman No Way Home.