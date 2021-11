Spider-Man: No Way Home, Lil Nas X ci prova: 'Sì, sono io Miles Morales'

Mentre il mondo intero specula sulla possibile presenza di Tobey Maguire ed Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, qualcuno non manca di dedicare un pensiero ad un altro Uomo Ragno che i fan sperano di vedere prima o dopo sul grande schermo: stiamo parlando di Miles Morales, nome in trend in questi giorni grazie a una foto piuttosto singolare.

Nei giorni scorsi abbiamo infatti visto il noto rapper Lil Nas X posare per una foto in compagnia di Andrew Garfield e Tom Holland in occasione dei GQ Man of the Year Awards: uno scatto che ha immediatamente scatenato l'ironia dei fan, pronti a rilanciare il nome della star di Old Town Road come papabile per il ruolo di un eventuale Miles Morales targato Marvel Cinematic Universe.

Un trend che è stato immediatamente cavalcato dallo stesso Lil Nas X, che tramite Twitter non ha mancato di confermare scherzosamente la cosa: "I rumor sono veri, sarò io a interpretare Miles Morales" si legge nel tweet dell'artista. Che sia un tentativo di strizzare davvero l'occhio ai Marvel Studios? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi!

Vi piacerebbe un Miles Morales con il volto di Lil Nas X? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, qual è il miglior costume di Spider Man secondo Andrew Garfield.