Spider-Man: No Way Home, Lil Nas X posa con Garfield e Holland ai Man of the Year Awards

Ci aspettiamo parecchie sorprese in questo Spider-Man: No Way Home: nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe ci saranno un bel po' di personaggio provenienti dagli universi narrativi più disparati e la curiosità dei fan, ovviamente, verte sulla possibile presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire. E se invece saltasse fuori Lil Nas X?

Mentre i fan parlano di un Miles Morales invisibile intento a colpire Lizard nel trailer di Spider-Man: No Way Home, infatti, sul web è spuntata una foto alquanto singolare che ritrae lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe Tom Holland in compagnia di Andrew Garfield e del rapper autore di successi come Old Town Road.

Crossover inaspettato? No, al momento la spiegazione sembrerebbe decisamente più banale: i tre si sono infatti incontrati durante la premiazione dei Man of the Year Awards di GQ, posando quindi insieme per una foto che ha immediatamente fatto il giro dei social scatenando l'ironia di tutti quei fan che ora acclamano a gran voce il nome di Lil Nas X per il ruolo di Miles Morales.

L'attenzione è però ovviamente rivolta anche alla presenza della star di The Amazing Spider-Man: sarà la volta buona per vedere Andrew Garfield nell'MCU? Lo scopriremo solo a dicembre! Noi, intanto, abbiamo cercato di indagare su quel misterioso cubo apparso nel trailer di Spider Man.