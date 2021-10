Spider-Man: No Way Home, leak svela i costumi di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Goblin?

A poche ore dalla nuova teoria sulla presenza di Venom in SpiderMan No Way Home, il solito attentissimo The Direct ha condiviso alcuni apparenti leak sul ritorno di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Willem Dafoe nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Come segnalato dal noto portale, un post del team di moderatori di MarvelStudiosSpoilers avrebbe reso noti i dettagli sui costumi che appariranno in Spider-Man: No Way Home: nello specifico, il leak oltre a descrivere gli abiti del protagonista principale interpretato da Tom Holland, avrebbe segnalato anche alcuni retroscena su quelli del Green Goblin di Willem Dafoe e i due Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Secondo queste indiscrezioni, assolutamente non confermate, il costume di Tobey Maguire sarà quasi identico a quello della trilogia di Sam Raimi. Il rapporto ha inoltre osservato che il costume, come mostrato in un'immagine trapelata dalla produzione No Way Home, sembrerebbe leggermente più vivace nei colori rispetto a quello del franchise degli anni 2000. Per quanto riguarda lo Spider-Man di Andrew Garfield, il suo costume ricorderà quello di The Amazing Spider-Man 2 e quindi sarà molto diverso da quello del primo film della sua saga, e dovrebbe corrispondere al costume indossato dall'attore nel video dal set trapelato alla fine di agosto. Per quanto riguarda Tom Holland, invece, la tuta nero e oro avrà accenni di rosso e un telefono cellulare attaccato al petto: il perché, è un mistero.

Infine, il Green Goblin di Willem Dafoe sembrerà quasi identico alla sua controparte di Spider-Man, con alcune aggiunte degne di nota: tra queste, secondo il leak, una tracolla e una cintura riprese dal fumetto, e soprattutto un panno viola avvolto attorno al braccio, anche questo un dettaglio ripreso dalla controparte disegnata del personaggio. Inoltre, alcune sezioni danneggiate della tuta saranno riempite con del metallo. L'unica differenza degna di nota rispetto al film di Sam Raimi sarà la maschera, completamente assente a voler dar credito al leak: Willem Dafoe al suo posto indosserà degli occhiali neri simili a quelli di Otto Octavius ​​in Spider-Man 2, e avrà anche una sorta di cappuccio viola da un certo punto del film in avanti.

Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe uscirà il 17 dicembre prossimo. Per altre letture, ecco un elenco di tutti i villain confermati in SpiderMan No Way Home.