Spider-Man: No Way Home, nuovi leak! Nel film ci sarà proprio QUELLA frase?

Il famoso scooper ViewerAnon, che solo qualche settimana fa aveva anticipato importanti novità su The Batman poi rivelatesi autentiche grazie al trailer pubblicato durante il DC FanDome, ha condiviso su Twitter alcuni nuovi leak su Spider-Man: No Way Home.

Ad esempio, come potete vedere nel primo post allegato all'articolo, Viewer - ribattezzatosi Vampire per la festa di Halloween - ha scritto che entro i titoli di coda del nuovo film di Spider-Man i fan sentiranno finalmente la famosa frase 'da un grande potere derivano grandi responsabilità', celebre battuta della storia editoriale del supereroe Marvel e vero e proprio mantra del personaggio: "I miei follower appassionati della Marvel sono stati pazienti in questi giorni, e ora ho finalmente qualcosa che penso li renderà molto felici: prima che inizino i titoli di coda di SpiderMan: No Way Home, potrete ascoltare la frase 'Da un grande potere derivano grandi responsabilità'. Non parlo di strizzatine d'occhio o vaghe citazioni, intendo proprio la frase originale".

Come se non bastasse, il leaker si è pronunciato anche sulla presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire, sulla quale non solo si dice certo - firmando e controfirmando l'indiscrezione sulla bocca di tutti - ma specifica: "Già che ci siamo, lasciatemi dire una cosa: le persone continuano a chiedermi del ritorno di Tobey e Andrew e di quanto sarà estesa la loro presenza in No Way Home. Non conosco i numeri precisi quindi non posso pronunciarmi in merito, ma dirò una cosa: i vecchi Spider-Man avranno un sacco di minuti!"

Tra l'altro, ViewerAnon in queste ore ha anche commentato la presenza di Rhino in SpiderMan No Way Home, o per meglio dire la sua assenza: a quanto pare infatti il film con Tom Holland in uscita dal 17 dicembre includerà i 'Sinistri Cinque', col villain che Paul Giamatti ha interpretato in The Amazing Spider-Man 2 che apparirà solo tramite una serie di battute e citazioni, dunque non fisicamente.