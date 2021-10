Spider-Man: No Way Home: leak sui costumi confermati? Spuntano le prime immagini sul web

Alcune ore fa sono trapelati i primi dettagli in merito ai costumi di alcuni personaggi di Spider-Man: No Way Home, ovvero Goblin, l'Uomo Ragno di Tom Holland e le precedenti versioni di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, e a quanto pare, alcune immagini giunte sul web sembrano confermare questi leak.

In particolare, come potete vedere dalle immagini dei post pubblicati in calce alla notizia, il villain interpretato da Willem Dafoe avrà un look totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto modo di vedere nella trilogia di Sam Raimi. Green Goblin indosserà una tracolla e una cintura riprese dal fumetto, così come un panno viola avvolto attorno al braccio. Il personaggio non potrà contare invece sulla sua maschera, sostituita da degli occhiali neri molto simili a quelli indossati Otto Octavius ​​in Spider-Man 2.

Dalle immagini sembra anche essere confermata la stramba ipotesi circolata in merito al costume di Tom Holland, la sua tuta nera e oro con inserti rossi sarà arricchita da un telefono cellulare tenuto saldo al petto dal nastro adesivo. Le ragioni di una simile scelta appaiono ancora ignote. Il nostro Spider-Man di quartiere non vuole rinunciare al suo smartphone nemmeno nei momenti più concitati?

Confermate poi anche i leak sui costumi degli altri due Uomo Ragno presenti in Spider-Man: No Way Home. Garfield indosserà una tuta simile a quella vista in The Amazing Spider-Man 2 mentre, Tobey Maguire manterrà un costume simile a quello indossato nella sua trilogia cinematografica.

E mentre continuano a circolare notizie, leak e rumor più o meno infondati, i fan reclamano a gran voce il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home. Verranno accontentati? Staremo a vedere.