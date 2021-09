Spider-Man: No Way Home, nuovi leak clamorosi! Confermati Goblin e i Sinistri Sei?

Un nuovo leak emerso in queste ore confermerebbe la presenza di Goblin e dei Sinistri Sei in Spider-Man: No Way Home, attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland.

Dopo i famosi leak con Tobey Maguire ed Andrew Garfield, come potete vedere nel post in calce all'articolo una serie di immagini trapelate dal film sono apparse su Twitter e YouTube sembrano confermare il ritorno non solo di Alfred Molina e Jamie Foxx, ma anche di Willem Dafoe, rispettivamente Dottor Octopus, Electro e Green Goblin. A quanto rivelano le foto, che parrebbero autentiche a prima vista, sembrerebbe che Doc Ock di Alfred Molina potrebbe avere tentacoli in CGI al posto di quelli realizzati con una combinazione di CGI ed effetti pratici utilizzati in Spider-Man 2, mentre Jamie Foxx, privo della famosa pelle blu elettrica di The Amazing Spider-Man 2, viene mostrato con indosso quella che sembra una giacca pensata per richiamare il classico costume del villain dei fumetti.

Inoltre, un'altra immagine trapelata ma apparentemente scomparsa da Internet al momento, avrebbe fornito la prova anche di altri due sospetti membri dei Sinistri Sei: secondo la descrizione l'immagine mostrava Electro di Jamie Foxx insieme a Sandman e Lizard all'interno di una unità di contenimento, sebbene né Thomas Haden Church né Rhys Ifans, ovvero gli interpreti originali dei personaggi, fossero chiaramente visibili a causa della VFX.

Per il momento come al solito rimaniamo in attesa di eventuali conferme o smentite: nel frattempo, scoprite i migliori villain di Spider-Man rimasti inediti al cinema.