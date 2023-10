Spider-Man: No Way Home, Kraven sarebbe potuto essere il villain del film!

Spider-Man No Way Home è stato un successo senza precedenti, capace di unire sotto il nome dell'eroe più amato del cinema intere generazioni. Nella pellicola vengono riuniti "storici" villain delle saghe di Spider-Man ma, secondo varie indiscrezioni, un altro importante personaggio sarebbe dovuto comparire.

Oltre ad essere stato eliminato un cameo de L'Avvoltoio di Michael Keaton, pare che i Marvel Studios avessero chiesto di poter utilizzare un personaggio che, a breve, otterrà uno standalone prodotto dalla Sony. Ovviamente, il villain in questione è Kraven Il Cacciatore, che secondo alcuni produttori, era stato tenuto in considerazione come villain principali della pellicola. L'indiscrezione è stata inserita all'interno di un libro sui dietro le quinte del Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto scritto nel libro, quando gli sceneggiatori chiesero di avere nel film Kraven, la risposta non è stata delle più felici, dichiarando che Kraven non sarebbe stato disponibile finchè la Sony non l'avesse fatto esordire in un film in solitaria. "Per molto tempo, ci sarebbe stato un film di Kraven che sarebbe stato il terzo (...). Jon mi aveva proposto questo film di Kraven, che in realtà è stato davvero fantastico. Non voglio parlarne nel caso in cui quel film succeda davvero" aveva raccontato Holland durante una intervista.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo il nostro speciale riguardo come No Way Home ha cambiato il Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!