Spider-Man: No Way Home, Kirsten Dunst: 'Non sarò nel film'

L'attrice interprete di Mary Jane nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, Kirsten Dunst, ha negato di essere parte del cast di Spider-Man: No Way Home, e pare che nel suo caso non si tratti di dichiarazioni per sviare fan e stampa.

Mentre i più si aspettano di vedere Charlie Cox, Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spiderman No Way Home nonostante gli attori continuino a negare o rifiutarsi di commentare, c'è qualcuno che ha fermamente negato il proprio ritorno, e anche il web sembra essere d'accordo.

Si tratta di Kirsten Dunst, la Mary Jane degli Spider-Man di Raimi, che ai microfoni di Total Film avrebbe innanzitutto ribadito che lei non bazzica proprio più nel genere, nemmeno come spettatrice, e poi che non la rivedremo nei panni del suo vecchio personaggio.

"Non ho visto nessuno di questi film. Ma non guardo i film sui supereroi" afferma infatti Dunst "Non guardo nulla del genere, non è il tipo di film che fa per me. Non saprei nemmeno dirvi l'ultima volta che ne ho visto uno... Forse Captain America, al cinema, sono andata con una mia amica. E quello è stato? Tantissimo tempo fa. Semplicemente, non li guardo".

E poi, il diniego: "Non sono nel film".

L'account Twitter di Big Screen Leaks ha poi retwittato il post con la dichiarazione aggiungendo che "Non lo sta dicendo solo per non violare il Non-disclosure Agreement (l'Accordo di Riservatezza)".

Sembra dunque che almeno un personaggio possiamo escluderlo dalla lista dei presenti in Spider-Man: No Way Home... Ma gli altri?

Lo scopriremo solo al cinema (o magari con un secondo trailer di Spiderman No Way Home).