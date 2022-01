Spider-Man: No Way Home, Kirsten Dunst non ha ancora visto il film con Tom Holland

Spider-Man: No Way Home è approdato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo un mese fa e tutti coloro che erano interessati a vederlo lo hanno già fatto da un pezzo. Tuttavia, alcune persone mancano ancora all'appello, dato che in una recente intervista l'interprete della Mary Jane originale, Kirsten Dunst, ha ammesso di non averlo visto.

Nel corso di una recente chiacchierata con la rivista People, Dunst ha infatti ammesso candidamente di non aver ancora avuto modo di vedere Spider-Man: No Way Home. "Non l'ho visto, mi dispiace - ha risposto l'attrice con una risata - So che devo vederlo. So che c'è Tobey nel film ed è una sorpresa pazzesca e tutti sono impazziti. Lo farò anch'io. Prima o poi lo vedrò. Sapete, lo guarderò con mio figlio che sta iniziando a vedere le prime cose di Spider-Man. C'è una specie di versione da bambini di Spider-Man che sta guardando al momento, così magari lo guarderà insieme a me".

In precedenza, si era parlato parecchio del possibile ritorno di Kirsten Dunst in Spider-Man, e la stessa attrice si è detta più che favorevole a interpretare in futuro una versione più matura della sua Mary Jane: "Vorrei mi mettessero in un altro film. Tipo una vecchia Mary Jane, perché no? Lo farei [un altro film di supereroi]. Lo stanno facendo tutti!".

Non è la prima volta che Kirsten Dunst condivide con la stampa e i suoi fan questo suo pensiero: qualche mese fa, infatti, proprio durante la prima mondiale di Il potere del cane, all'attrice era stato chiesto di un potenziale ritorno come MJ sulla scia di tutti i rumor su Spider-Man: No Way Home. La sua risposta? "Tornerei in un attimo! Non direi mai no ad una cosa del genere."

Kirsten Dunst è stata molto elogiata nella sua ultima performance nel film Il potere del cane. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione de Il potere del cane.