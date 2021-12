Spider-Man: No Way Home, Kim Kardashian ha spoilerato il film a milioni di follower

I fan di Spider-Man: No Way Home che seguono anche il profilo su Instagram di Kim Kardashian si sono ritrovati con una bruttissima sorpresa non appena hanno aperto il social network. La celebrità dei reality show ha infatti spoilerato il film con Tom Holland a tutti i suoi follower, ovvero alle 237 milioni di persone che la seguono ogni giorno.

A quanto pare i suoi follower non l'hanno presa benissimo e si sono fiondati immediatamente su Twitter per esprimere tutto il loro dissenso, anche se c'è chi invece non ha nemmeno visto la storia Instagram in questione (che a quanto pare è stata prontamente rimossa) ma l'ha usato come scusa per criticare il comportamento della star.

"Non ho la carta del bingo di Kim Kardashian che spoilera Spider-Man ai suoi follower, ma il bisogno non necessario e privilegiato del suo narcisismo è potente in lei. Inoltre, sono sicura che chi vorrebbe diventare avvocato non dovrebbe postare foto prese da un film. Per violazione di copyright e tutto il resto...", scrive una fan su Twitter.

Poi ancora: "Kim Kardashian mi ha appena spoilerato Spider-Man, lo dovevo guardare domani. Ero stato così bravo a evitare spoiler fino a quella storia su Instagram". "Ho silenziato tutto ciò che sui miei social era correlato a Spider-Man, visto che lo guarderò domani... Solo per poi vedere Kim Kardashian postare quell'immenso spoiler sul suo Instagram".

Insomma, anche a distanza di (quasi) due settimane dall'uscita nelle sale cinematografiche, è ancora profondamente proibito fare spoiler su Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home è anche diventato il primo film a superare il miliardo di dollari da dicembre 2019, quando il traguardo fu raggiunto da Star Wars: L'ascesa di Skywalker ($ 1,073 miliardi): da allora, complice soprattutto la pandemia, nessun film nel mondo era riuscito ad ottenere un simile risultato. Nel frattempo, guardate le prime cover del bluray di SpiderMan No Way Home.

Ora che Spider-Man: No Way Home è alle spalle, scopriamo quanto potrebbe guadagnare Tom Holland in Spider-Man 4.