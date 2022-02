Spider-Man: No Way Home, Kevin Smith contro gli Oscar: 'Fate una scelta popolare'

Le nomination ai prossimi Premi Oscar, oltre alle sorprese, hanno generato anche numerose proteste tra quelle persone che avrebbero voluto vedere Spider-Man: No Way Home nella decina di film candidati come Miglior film. Tra quelli che hanno protestato si è aggiunto anche Kevin Smith, che ha sbottato contro gli Oscar nel suo podcast online.

Dopo le proteste di Jimmy Kimmel, anche Kevin Smith ha rivelato di essere rimasto molto sorpreso dall'assenza di Spider-Man: No Way Home dalla nomination per il Miglior film dell'anno. "Vorrei solo congratularmi con i ragazzi che hanno realizzato Spider-Man: No Way Home per la nomination a Miglior film che sono sicuro ha avuto, non ho letto le nomination. Marc, mi dici che ho ragione?", quando il collega gli dice che ha sbagliato, Smith sbotta: "Ma che cazzo? Avevano 10 posti liberi e non ne hanno riservato uno per il miglior film degli ultimi tre anni? Dicono sempre, 'Perché nessuno guarda questo show?' Fate una scelta popolare, diavolo! Quanti posti avete? Datene uno a Spider-Man! Già i ragazzini devono affrontarne tante, mostrate un po' d'amore per Peter Parker e non sto nemmeno scherzando visto quanti film hanno nominato a miglior film".

Come Smith, anche Kimmel ha recriminato per l'assenza di SpiderMan dagli Oscar, puntando il dito invece contro la presenza di Don't Look Up, che a suo parere non era un film migliore di No Way Home: "Come ha fatto [Spider-Man: No Way Home] a non ottenere una delle 10 nomination per Miglior film? Dimenticate il fatto che il film ha incassato 750 milioni di dollari [nei soli Stati Uniti] e sta ancora incassando. Era un grande film. Non era nella lista dei migliori 10 film dell'anno? C'erano tre Spider-Man dentro. Mi state dicendo che Don't Look Up era meglio di Spider-Man? Certamente non lo era".

