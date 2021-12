Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige rivela: 'Happy Hogan doveva morire in Iron Man 3'

Spider-Man: No Way Home è finalmente arrivato al cinema e dopo pochi giorni, seppure ironicamente, già Tom Holland parla di Oscar. Nella trilogia MCU dedicata all'Uomo Ragno, Spider-Parker è spesso affiancato da Happy Hogan, l'assistente di Tony Stark, interpretato da Jon Favreau. Eppure si tratta di un personaggio che non avrebbe dovuto esserci.

L'intenzione dei Marvel Studios, infatti, era originariamente quella di far morire Happy in Iron Man 3, datato 2013. Lo ha raccontato lo stesso Kevin Feige in occasione della premiere di Spider-Man: No Way Home.

"C'era una piccola differenza nella sceneggiatura rispetto al film finale, ovvero che Happy Hogan moriva. Jon ci lasciò una nota, una delle più importanti note che ci ha dato alla Marvel, che diceva: E se Happy fosse solo rimasto gravemente ferito, ma non fosse morto?"

Come si ricorderà, in Iron Man 3 Happy Hogan viene gravemente ferito ed entra in coma dopo l'esplosione di una bomba al Chinese Theatre di Hollywood. Lo abbiamo ritrovato però nei film di Spider-Man, compreso No Way Home, che può essere considerato la vera origin story di Peter Parker nel MCU.

Jon Favreau, dal canto suo, ha confermato le parole di Kevin Feige. "Non sta mentendo! È vero, è andata così" ha aggiunto. "Hanno adattato la trama, e sono davvero felice di averne fatto parte e di poter essere lì con Tom Holland sin dall'inizio. È un piacere lavorare con lui, e con Jon Watts, che ha un talento incredibile, è divertente continuare questa relazione con i Marvel Studios. È una parte importante della mia vita, e queste persone con cui lavoro sono anche amici."