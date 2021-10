Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige: 'I rumor? Sono divertenti, ma pericolosi'

I rumor sono il pane quotidiano per chi lavora a stretto contatto con franchise come il Marvel Cinematic Universe, ma anche per chi, semplicemente, si limita a seguirli da appassionato. Spider-Man: No Way Home, in tal senso, è letteralmente una fonte infinita di teorie e indiscrezioni.

A parlarne, dopo aver confrontato il film con Spider Man Un Nuovo Universo, è stato Kevin Feige: il boss dei Marvel Studios si è detto divertito dalla questione rumor, ma ha anche voluto porre l'accento sul rischio che si corre nel creare aspettative di un certo tipo per questo o quel film.

"I rumor sono divertenti, perché molti sono veri, altri non lo sono. Il pericolo si crea quando vuoi giocare a far sì che la gente sia entusiasta del film che uscirà, non di quello che non uscirà" sono state le parole di un Kevin Feige quanto mai interessato a non deludere i fan con uno dei film più attesi di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Un pensiero piuttosto chiaro: va bene creare aspettative, ma occhio a dove indirizzare i fan, perché la delusione è sempre dietro l'angolo. E voi, quanto vi fidate dei rumor? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, quali villain vedremo in Spider Man No Way Home.