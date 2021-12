Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige: 'Ecco come abbiamo convinto QUEGLI ATTORI a tornare'

Dopo aver discusso la relazione di Tom Holland e Zendaya fuori dal set, il co-produttore Kevin Feige ha svelato come ha fatto a convincere SPOILER a tornare per Spider-Man: No Way Home.

Parlando con il New York Times, il presidente dei Marvel Studios ha rivelato come lui ed Amy Pascal abbiano fatto a realizzare questo film che è già leggendario convincendo Tobey Maguire e Andrew Garfield a tornare come Spider-Man: secondo Feige, ci è voluto più di un semplice incantesimo alla Doctor Strange per far apparire le due star nel film, senza contare tutti agli altri attori che hanno ripreso i rispettivi ruoli di villain dai precedenti episodi del franchise 'espanso'. Feige ha rivelato che il merito di questa impresa produttiva è da attribuire ad Amy Pascal, che si è fatta letteralmente in quattro:

"La sfida più grande durante la realizzazione di Spider-Man: No Way Home è stato convincere tutti che quella che noi reputavamo essere una grande idea, fosse davvero una grande idea" ha dichiarato il leader del Marvel Cinematic Universe. "Dovevamo essere tutti d'accordo che questa fosse l'unica strada da seguire, ma dovevamo farlo mentre contemporaneamente stavamo cercando di mantenere il più assoluto segreto su ciò che avevamo in mente. E' capitato di avvicinare gli attori, parlare con loro e chiedergli: 'Sentite, abbiamo un'idea, volete farne parte?' Loro erano d'accordo, ma volevano anche leggere il copione. E noi non potevamo consentirglielo. Quella è stata la parte più difficile di tutte. Ed è a questo punto che è entrata in gioco Amy, che ha la mania di chiamare chiunque e in qualsiasi momento: è una maestra nel far accadere le cose."

La stessa Pascal ha ricordato che Tobey Maguire e Andrew Garfield non erano convinti di tornare, perché avevano paura che il loro ruolo sarebbe stato solo quello di un cameo. E' stata lei ad assicurargli che i 'vecchi' Spider-Man avrebbero avuto delle parti cruciali nella narrazione.

Per altri approfondimenti sul film, ecco dove i trailer di Spiderman No Way Home hanno appositamente tentato di depistare i fan.