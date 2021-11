Spider-Man: No Way Home, Joe Manganiello elogia la versione dei Marvel Studios: 'Geniale'

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Joe Manganiello - che nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi ha interpretato il personaggio di Flash Thompson - ha elogiato la versione del personaggio concepita dai Marvel Studios e interpretata da Tom Holland. Intanto i fan non vedono l'ora di vedere il nuovo Spider-Man: No Way Home.

Come sappiamo, il personaggio di Flash Thompson è interpretato da Tony Revolori nella nuova versione dei Marvel Studios ed è una caratterizzazione molto differente da quella interpretata da Joe Manganiello che invece nei film con Tobey Maguire era il fidanzato del liceo di Mary Jane Watson interpretata da Kirsten Dunst. Manganiello, poi diventato Deathstroke per la Warner / DC Films, ha elogiato i film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe.

"Jon Watts è un mio vecchio partner produttivo. Nell'universo di Sam Raimi, Spider-Man era unico, non viveva in un mondo di supereroi. Quello che penso sia geniale dei nuovi film su Spider-Man è che il fardello portato dal personaggio è diverso. E' un ragazzino che vive nell'epoca degli Avengers dove ci sono Iron Man e Captain America. Non è l'unico supereroe in circolazione. Penso sia un punto di vista molto fico sul personaggio".

Dopodiché Manganiello è tornato a parlare del suo lavoro nella trilogia di Sam Raimi, affermando di aver sempre saputo si sarebbe trattato di qualcosa di speciale e del tutto diverso da quanto realizzato prima nel genere.

"Sapevamo tutti che era l'alba di qualcosa di diverso. Stavano spendendo più soldi su quel film di quanti ne avessero mai spesi prima. Avevano grandi produttori e grandi artisti degli effetti speciali. Fino a quel momento c'erano stati solo il Batman di Tim Burton, Il Corvo, Blade e X-Men. Erano tutti vestiti di pelle nera. Erano girati di notte e avevano uno stile dark molto gotico. Quando è arrivato Spider-Man di Sam Raimi era brillante, luminoso, era un ragazzino a scuola. E indossava un costume rosso e blu e non di pelle nera".

Nel frattempo, ecco quando uscirà il nuovo trailer di SpiderMan No Way Home; contemporaneamente all'annuncio di una pausa dal cinema di Tom Holland.