Spider-Man: No Way Home: Jamie Foxx sul ritorno di Electro: 'Come non esserne felice?'

Spider-Man: No Way Home è ormai nelle sale da diversi giorni, e già i trailer e i vari spot ci avevano confermato la presenza dell'Electro di Jamie Foxx nel film, annunciata addirittura un anno fa da diversi siti. Ma adesso l'attore racconta com'è stato tornare nel franchise per una nuova avventura nei panni del villain.

Ai microfoni di Marvel.com, Jamie Foxx ha infatti rivelato la sua prima reazione all'idea di poter tornare a interpretare Electro.

"Amy Pascal, che è stata sempre una grande sostenitrice della mia carriera, me lo ha proposto e io ho subito pensato 'Diamine sì, voglio esserci'" ha affermato.

"E il fatto che arrivo in questo nuovo universo e ho un aspetto diverso, e che siano riusciti a creare qualcosa di così figo, più semplice, ma davvero forte" continua poi, facendo riferimento al nuovo look di Electro, fortemente voluto dall'attore.

"E una volta che ottieni tanto... Sentite, avete visto il film, no? Avete visto tutte queste persone incredibili. Voglio dire, stiamo scherzando?" aggiunge poi "Quando sono arrivato sul set ci sono state delle lacrime. 'Ecco le lacrime!'. E ho detto 'Whoa, sta per accadere davvero!'. Quindi quando ricevi quella chiamata, riescono ad organizzare tutto e sei sul set con alcuni degli attori e delle attrici più incredibili al mondo... Voglio dire, come puoi non esserne felice?".

E a voi è piaciuto Spider-Man: No Way Home? Fateci sapere nei commenti.