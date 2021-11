Spider-Man: No Way Home, Jamie Foxx su Instagram: 'Andiamo a caccia di ragni'

Dopo mesi di speculazioni e anticipazioni, il trailer di Spiderman No Way Home è finalmente arrivato e con esso su Instagram è spuntata anche la reazione Jamie Foxx, che torna ad interpretare Electro diversi anni dopo The Amazing Spider-Man 2.

L'attore di Miami Vice è comparso sulla sua pagina ufficiale del popolare social network per condividere la notizia dell'uscita dell'attesissimo filmato promozionale, e come potete vedere nel post in calce all'articolo le sue 'dichiarazioni' hanno alimentato fra i followers le speculazioni sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield: l'hashtag 'a caccia di ragni' è sospettosamente al plurale, un dettaglio che ovviamente non è sfuggito ai fan del cinecomic Marvel Cinematic Universe. Come ricorderete, tra l'altro, Jamie Foxx è stato uno dei primissimi a 'spoilerare' la presenza di più Spider-Man nel nuovo film, quando - ormai parecchi mesi fa - pubblicò su Instagram una fan-art che vedeva il suo Electro fronteggiare tre uomini-ragno (e all'epoca il ritorno di Foxx non era ancora stato confermato ufficialmente).

Inoltre, a reagire al filmato è comparsa anche la Ghost House Pictures, per chi non lo sapesse la casa di produzione di Sam Raimi, regista della trilogia originale di Spider-Man, che sempre su Instagram ha dato il bentornato ai "vecchi amici" condividendo gli screenshot dei villain pre-MCU visti nel trailer. Queste reaction si allineano con i recenti commenti di Tom Holland sul film, con l'attore che ha anticipato che Spider-Man: No Way Home unirà tre generazioni nella stessa storia.

Ricordiamo che il film uscirà in Italia il 15 dicembre 2021. Nel frattempo, guardate questo nuovo teaser di Spiderman No Way Home, il filmato che ha già sfatato una popolare teoria dei fan.