Spider-Man: No Way Home, Jamie Foxx non nega né conferma il ritorno di Electro

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore premio Oscar Jamie Foxx è stato interrogato circa il ritorno di Electro, villain Marvel interpretato in The Amazing Spider-Man 2 e presto di ritorno sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home.

The Hollywood Reporter in passato è stato il primo magazine specializzato a riferire in esclusiva che Foxx sarebbe tornato nei panni dell'elettrizzante avversario del Peter Parker di Andrew Garfield per affrontare questa volta lo Spider-Man di Tom Holland, debuttando di fatto nel Marvel Cinematic Universe. Come saprete il trailer di Spider-Man: No Way Home ha confermato il ritorno del Doctor Octopus di Alfred Molina, villain apparso per la prima volta in Spider-Man 2 con Tobey Maguire, presenza che ha alimentato i già assordati rumor su una trama legata al Multiverso e al ritorno dei precedenti Peter Parker del franchise della Sony Pictures.

Tuttavia Jamie Foxx non ha voluto confermare né smentire nulla, e a denti stretti a domanda specifica ha replicato: "Quei figli di puttana sono molto bravi".

Electro chiaramente non appare nel trailer da record di No Way Home, che termina con il ritorno del minaccioso Doc Ock, ma nel corso del filmato si può intravedere l'elettro-energia del villain insieme a tanti altri easter-egg legati ai villain del franchise 'extra-MCU' di Spider-Man, come una bomba zucca che stuzzica il ritorno del Goblin di Willem Dafoe da Spider-Man; inoltre, secondo i rumor nel film appariranno anche Sandman (Thomas Haden Church di Spider-Man 3), Lizard (Rhys Ifans di The Amazing Spider-Man) e Rhino (Paul Giamatti di The Amazing Spider-Man 2), che formeranno il mormorato team di cattivi noto come Sinister Six, il cui debutto sul grande schermo è da anni nelle volontà della Sony - il team era stato preso in considerazione anche per la seconda trilogia di Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire.

In passato l'attore di Django Unchained e Miami Vice aveva apparentemente confermato il ritorno nei panni di Electro l'anno scorso quando sui social aveva pubblicato - e poi rapidamente cancellato - un fan-poster che immaginava una versione live-action dello Spider-Verse, dichiarando nella didascalia di essere "super entusiasta di poter far parte della nuova puntata di Spider-Man", aggiungendo anche che Electro "non sarà blu" come lo fu in The Amazing Spider-Man 2 del 2014, "ma al mille per cento cazzuto."

Per altri approfondimenti ecco come sarebbe stato il cancellato The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield.