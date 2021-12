Spider-Man No Way Home, Jacob Batalon e la perdita di peso: 'L'ho fatto per la mia salute'

Tra le star indiscusse della saga di Spider-Man in collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures, Jacob Batalon ha dato vita al personaggio di Ned, migliore amico di Peter Parker rapidamente diventato uno dei prediletti dei fan del franchise. Recentemente, l'attore ha perso molto peso e ha voluto argomentarne i motivi in un'intervista.

Parlando ai microfoni di Men's Health, Batalon ha spiegato di aver intrapreso questo percorso di trasformazione del suo corpo principalmente per tutelare la sua salute, poiché a causa del sovrappeso stava riscontrando dei problemi piuttosto seri anche sul set del franchise:

"Ho deciso di buttarmi in questa sorta di trasformazione, o sorta di percorso, per la mia salute alla fine del 2019. All'epoca anche se non svolgevo nessuna attività fisica mi ritrovavo ad avere sonno al lavoro e questo a causa di tutti i cibi grassi che stavo mangiando. Un giorno poi mi sono visto senza maglietta ed ero semplicemente ridicolo. Non riuscivo a credere di essermi lasciato andare in quel modo. Da lì è iniziato tutto. Recentemente, la mia ragazza mi ha introdotto a una dieta vegana, e questa ha davvero aiutato il mio corpo e posso sentire la differenza tra il mangiare un sacco di carne e pietanze a base vegana e questo mi ha molto aiutato. Ho trovato molta luce nell'oscurità nel senso che molte persone soffrivano e io ero fortunato abbastanza da aver ritrovato la mia salute e tutte quelle cose".

In molti già all'indomani dell'uscita al cinema di Spider-Man: Far From Home avevano notato la perdita di peso di Batalon, tanto da essersi preoccupati per la salute dell'attore. Altri invece avevano supposto che il cambiamento fisico fosse dovuto a una svolta per il personaggio di Ned, sostenuta dall'ipotesi di poter diventare il nuovo Goblin del franchise. Ipotesi per il momento decisamente smentita.

