Spider-Man: No Way Home, in Italia il biglietto della versione estesa sarà in sconto!

Quanto costerà tornare al cinema in Italia per Spider-Man: No Way Home - More Fun Stuff Version, la versione estesa che sarà distribuita da Sony Pictures nelle nostre sale dal 18 al 22 settembre? Meno del previsto!

La distribuzione globale pensata da Sony per la nuova versione del cinecomix campione di incassi diretto da Jon Watts, infatti, prevede date d'uscita differenti per i tantissimi mercati coinvolti, a partire da quello nord-americano, nel quale questo nuovo montaggio del film esordirà a partire dal 2 settembre: tuttavia in Italia bisognerà aspettare il 18 settembre, ma la pazienza sarà ripagata...letteralmente.

L'uscita di Spider-Man: No Way Home - More Fun Stuff Version, infatti, in Italia coinciderà con l'esordio del Cinema in Festa, la nuova iniziativa promossa da ANICA e ANEC con il supporto del MIC e la collaborazione del David di Donatello, che abbatte il prezzo del biglietto portandolo a 3,50 euro, per tutti i film in programmazione. Guarda caso Cinema in Festa, che proseguirà a ondate fino al 2026, con due appuntamenti ogni anno, partirà proprio dal 18 al 22 settembre, ovvero i giorni in cui sarà proiettato Spider-Man: No Way Home - More Fun Stuff Version, che dunque sarà disponibile ad un prezzo scontato. Inoltre, dal 22 settembre in Italia arriva la nuova versione 4K di Avatar di James Cameron, altro titolo che beneficerà dello sconto del Cinema in Festa.

Per altri contenuti, guardate una scena in anteprima dalla versione estesa di Spiderman No Way Home.