Spider-Man: No Way Home, un irresistibile Andrew Garfield vi invita a tornare al cinema!

Spiderman No Way Home sta per tornare al cinema nelle sale di tutto il mondo con una versione estesa ricca di scene mai viste prima, e in un nuovo video-messaggio sui social il co-protagonista Andrew Garfield ha invitato i fan a rivivere l'avventura dei Peter Parker della Sony.

Grazie a delle fonti esclusive Everyeye può confermarvi che l'Andrew Garfield che potete trovare nel post in calce all'articolo, pubblicato dagli account ufficiali di Sony Pictures e Spider-Man: No Way Home, è lo stesso Andrew Garfield che circa un anno fa di questi tempi negava categoricamente di aver preso parte alle riprese del film e di non saperne nulla in proposito. Su questo argomento - scherzai a parte - l'attore si è pronunciato più volte, dichiarando in un'intervista con The Wrap: "È stato stressante, non mentirò...stavolta. E' stato stressante, ma anche stranamente divertente. E' stato come giocare a 'Lupus' con tutto il mondo, con i giornalisti e con i fan. Io odio mentire, non mi piace mentire e di certo non sono un bravo bugiardo, ma ho continuato a fare questo gioco fino a che ho dovuto. Non è stato facile".

Ricordiamo che in queste ore un possibile leak ha anticipato le scene aggiuntive di Spiderman No Way Home More Fun Stuff Version, che secondo le indiscrezioni a differenza del montaggio visto al cinema l'anno scorso dovrebbe includere, tra le altre cose, una nuova sequenza con il Matt Murdock di Charlie Cox, scene inedite con i tre Spider-Men e anche una scena post-credit alternativa (al posto del trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia) che contribuirà a spiegare ancora meglio il funzionamento dell'incantesimo col quale Stephen Strange ha rimosso dalle menti di tutto il mondo il ricordo di Peter Parker.

Per altri contenuti guardate il trailer della versione estesa di Spiderman No Way Home.