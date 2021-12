Spider-Man: No Way Home e l'ironia di Tom Holland: 'Penso che vincerò l'Oscar con questo'

Impegnato nella promozione massiccia del suo ultimo film, Tom Holland si sta davvero godendo il successo internazionale di Spider-Man: No Way Home tanto da scherzare apertamente sulle sue possibilità di vincere ai prossimi Premi Oscar nella categoria di Miglior attore proprio per la nuova pellicola del Marvel Cinematic Universe. Ha qualche chance?

Intervistato dall'Hollywood Reporter, Holland ha fatto qualche battuta autoironica proprio sul suo ruolo di Spider-Man e sulla sua performance come attore nei panni di Peter Parker nel nuovo capitolo diretto da Jon Watts: "So che amo molto questo personaggio e sarei molto triste se dovessi dirgli addio, ma in sostanza ho raggiunto tutto quello che volevo con questo personaggio e penso proprio che vincerò l'Oscar per questo film. Quindi sì, è grandioso".

Nonostante Tom Holland non si prenda minimamente sul serio, una nutrita folla di fan ha iniziato a spingere il film dei Marvel Studios proprio verso i prossimi Premi Oscar, esaltando principalmente la performance di Holland (che in molti vorrebbero vedere nominato come miglior attore), quella di Willem Dafoe come Goblin (nella categoria miglior attore non protagonista) e la sceneggiatura non originale della pellicola.

"Vorrei che i film dei Marvel Studios venissero presi più sul serio dai premi come gli Oscar; io nominerei Spider-Man: No Way Home come miglior sceneggiatura non originale e Tom Holland come miglior attore, fatemi pura causa ma sono serio". Un altro fan ammette che gli piacerebbe davvero molto veder nominato Willem Dafoe: "Non che accadrà mai, ma sarebbe estremamente divertente se Willem Dafoe ottenesse una nomination agli Oscar per No Way Home e non per The Lighthouse".

SpiderMan No Way Home è il terzo miglior esordio della storia del cinema, e in pochissimi giorni è riuscito a superare i 247 milioni di Star Wars: Il risveglio della forza, mettendo nel mirino anche Avengers: Infinity War. Per molti, SpiderMan No Way Home eguaglierà Avengers Endgame.