Spider-Man: No Way Home, un inquietante Doctor Strange nel nuovo fan poster del film

Mentre il materiale promozionale ufficiale continua a scarseggiare, al di là di due trailer e pochi spot pubblicitari, sono pochi i poster finora diffusi dai Marvel Studios, ci pensano i fan a realizzare del materiale per Spider-Man: No Way Home ed è quanto fatto da un utente che ha scelto di dedicare il suo spazio alla presenza di Doctor Strange.

In questo fan poster abbastanza inquietante troviamo un Doctor Strange immerso nell'atto di un incantesimo mentre vediamo la sua mente dividersi in tre diverse entità, con quella centrale che mostra gli occhi in trance di Benedict Cumberbatch. Quello del Doctor Strange sarà un personaggio centrale nell'economia di Spider-Man: No Way Home perché sarà l'innesco di tutta la trama della pellicola di Jon Watts nonché una sorta di guida e mentore per Peter Parker dato che quel posto è stato lasciato vacante dalla morte di Tony Stark.

Come abbiamo visto nel nuovo trailer di SpiderMan No Way Home sarà un incantesimo riuscito male l'innesco della narrazione che porterà il protagonista ad affrontare i pericoli del Multiverso. Ci sarà il ritorno di molti iconici villain del passato cinematografico di Spider-Man come Doc Ock, Goblin, Lizard, Uomo Sabbia e anche Electro. Quest'ultimo però non appare più nella versione che avevamo conosciuto in The Amazing Spider-Man 2. Sarà invece una nuova versione di Electro con il suo potere e i suoi fulmini che acquistano un peculiare colore giallo anziché il blu a cui eravamo stati abituati in precedenza.

Se per qualcuno il personaggio di Jamie Foxx potrebbe usare la tecnologia di Stark, secondo altri i fulmini gialli indicherebbero un potenziamento dei suoi poteri, avvenuto in qualche modo prima della morte. Ma la spiegazione più semplice potrebbe essere un'altra: come abbiamo visto in Loki, possono esistere infinite varianti di ogni personaggio.