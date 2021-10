Spider-Man: No Way Home, nuovi indizi sulla data di uscita del secondo trailer

L’attesa per Spider-Man: No Way Home è alle stelle, molti fan si chiedono quando un secondo trailer del film con Tom Holland potrebbe essere rilasciato, prima del suo debutto nelle sale a dicembre, secondo le ultime indiscrezioni l’attesa non dovrebbe essere molto lunga.

Il trailer di Spider Man No Way Home è stato rilasciato a fine agosto e da allora i fan non hanno fatto altro che analizzare ogni fotogramma per carpire quanti più dettagli possibili della storia che il film racconterà. Ora circolano nuove informazioni su quando potrebbe essere rilasciato un secondo trailer, l'utente Twitter ed insider @ViewerAnon sospetta che il prossimo trailer uscirà dopo il debutto nelle sale cinematografiche di Ghostbusters Afterlife (Ghostbusters: Legacy), quindi dal 19 novembre in poi tutto è possibile dato che Spiderman diventerà la prossima uscita Sony dopo Ghostbusters.



Il terzo film di Spider-Man da solista nel Marvel Cinematic Universe rimane un mistero dato che non sono state rilasciate molte informazioni sulla trama anche se appare chiaro che finalmente introdurrà l'idea del multiverso. Molti fan si chiedono se Tobey Maguire o Andrew Garfield faranno apparizioni nei panni di Spider-Man di universi alternativi ma al momento vige la massima segretezza.



Non perdetevi le nuove foto di Spider Man No Way Home che arriverà nei cinema il prossimo 17 dicembre.