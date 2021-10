Spider-Man: No Way Home, le indiscrezioni sul film sono reali? Ecco un video su YouTube

A dicembre arriverà nelle sale un nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, il terzo dedicato al personaggio di Spider-Man, interpretato da Tom Holland. Come consuetudine, sul progetto sono state annunciate ufficialmente poche informazioni ma diverse notizie sono trapelate, ovviamente nessuna di queste sinora confermata.

Si è parlato del ritorno di due ex-Spidey come Tobey Maguire e soprattutto Andrew Garfield, che tuttavia ha smentito di far parte del cast del film.

Ora è stato pubblicato su YouTube un video di Corridor Crew affidato ai loro cinque milioni di fan. Nel corso del video vengono spiegati i motivi per cui i leak trapelati, che hanno generato anche poster fan made di Spider-Man, potrebbero essere reali.



Come viene sottolineato, le sequenze trapelate deriva dallo stesso tipo di macchina da presa utilizzata dalle troupe di Hollywood, considerando la profondità di campo e dell'impostazione della clip.

Buona parte del video di Corridor Crew è dedicato proprio alla fuga di notizie in merito a No Way Home.

Il terzo film su Spider-Man del Marvel Cinematic Universe è in procinto di arrivare nelle sale. In seguito agli eventi di Far From Home, Peter Parker (Holland) vede la sua vita stravolta a causa delle dichiarazioni pubbliche di Mysterio (Jake Gyllenhaal), che ne ha svelato l'identità. Parker chiede aiuto a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) affinché usi la sua magia ma l'esperimento non va come previsto e il giovane Spider-Man si ritrova ad affrontare ulteriori nemici di altri universi.

Nel cast anche Zendaya, Jon Favreau e Marisa Tomei.



