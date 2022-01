Spider-Man: No Way Home, abbiamo incontrato i doppiatori dei tre Peter Parker!

Non crediamo di esagerare nel dirci sicuri che ogni fan di Spider-Man riuscirebbe a riconoscere ad occhi chiusi le voci dei Peter Parker di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland: non tutti, però, conoscono i volti che si celano dietro il doppiaggio italiano dei tre Spider-Man che abbiamo conosciuto e amato nel corso degli ultimi 20 anni.

Mentre Spider-Man: No Way Home continua ad incassare, dunque, noi abbiamo pensato di concedere loro lo spazio che meritano, presentandoli finalmente anche a quella parte di pubblico che li ha sempre conosciuti tramite le loro voci: nei giorni scorsi, infatti, abbiamo avuto la fortuna di ospitare in live Alex Polidori, Lorenzo De Angelis e Marco Vivio, doppiatori italiani rispettivamente di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Tre straordinari doppiatori che per la prima volta hanno potuto unire le forze e lavorare allo stesso film, proprio come i tre Peter Parker giunti da tre universi ma uniti da un unico scopo: la chiacchierata è andata in onda qualche giorno fa sul nostro canale Twitch, ma ora potrete recuperarla o rivederla comodamente grazie al canale YouTube di Everyeye, sul quale troverete il video integrale della live.

Cosa ne pensate? Avete apprezzato il lavoro svolto da questi tre professionisti nel film in cui, per la prima volta, i tre Peter Parker hanno combattuto fianco a fianco? Fatecelo sapere nei commenti!