Spider-Man: No Way Home incontra Rapunzel in questo nuovo poster di Bosslogic

In attesa di novità su Spider-Man: No Way Home (magari un nuovo trailer di Spiderman 3?), Bosslogic ci intrattiene con un simpatico poster che fa riferimento a uno dei capolavori d'animazione Disney... Rapunzel - L'Intreccio della Torre.

I giorni passano, e la curiosità e le teorie su Spiderman No Way Home aumentano soltanto.

Ma se sappiamo che dovremo aspettare ancora un po' prima di vedere il terzo capitolo della saga con protagonista Tom Holland sullo schermo, c'è qualcuno su cui possiamo sempre contare per avere materiale a tema e aiutarci a ingannare l'attesa: Bosslogic.

L'artista ha postato su Instagram un nuovo poster dedicato al film Marvel, e con un simpatico gioco di parole ha trovato il crossover perfetto con un film Disney, Tangled ovvero Rapunzel.

Nell'immagine vediamo infatti Spidey tra le grinfie di Doc Ock, "intrecciato" tra i suoi tentacoli proprio come suggerisce il titolo del capolavoro d'animazione.

E per completare l'incontro tra i due mondi, arriva anche il commento di Zachary Levi, il doppiatore originale di Flynn Rider/Eugene nel film animato, che scrive: "Personalmente, lo capisco".

Spider-Man: No Way Home arriverà questo inverno al cinema e, come ampiamente anticipato, spalancherà le porte al Multiverso. Ma chissà quali eroi e villain vedremo davvero comparire nel film... Voi cosa ne pensate?