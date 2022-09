Spider-Man No Way Home, quanto incasserà complessivamente grazie al ritorno in sala?

Il successo di Spider-Man: No Way Home non è mai stato in discussione: il film che ha visto il ritorno dei Peter Parker di Tobey Maguire ed Andrew Garfield è stato sin dal primo momento un vero e proprio trionfo al box-office, ma i Marvel Studios, si sa, sono abituati a spremere le proprie creature fino all'ultima goccia.

Ecco dunque che, a quasi un anno di distanza dall'uscita, Spider-Man: No Way Home torna in sala per un secondo giro con ben 11 minuti di scene aggiuntive: una seconda possibilità che porterà inevitabilmente un'altra vagonata di milioni nelle casse della produzione, almeno stando a quanto ci dicono i risultati di questi primi giorni, con Spider-Man: No Way Home al comando del botteghino davanti a un altro highlander come Top Gun: Maverick.

Con ben 7,6 milioni di dollari portati a casa al solo box-office casalingo durante i primi 5 giorni di proiezione, infatti, Spider-Man: No Way Home si candida, forte di suoi 1.910.382.550 dollari incassati (quinto maggior incasso nella storia del cinema), a sfondare il tetto dei 2 miliardi di dollari d'incasso, raggiungendo (e, chissà, magari superando) quell'Avengers: Infinity War che sosta stabile alla quarta posizione di questa speciale classifica.

E voi, fate parte di coloro che si fionderanno in sala a rivivere l'ultima avventura di Peter Parker? Diteci la vostra nei commenti! L'appuntamento è al prossimo, definitivo aggiornamento del box-office.