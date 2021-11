Spider-Man: No Way Home, nuova immagine dalla battaglia con Doc Ock

Mentre l'attesa continua a crescere per l'arrivo del film, una nuova foto di Spider-Man: No Way Home è emersa online e ci mostra il nostro amato Peter Parker nei guai in una scena che corrisponde a quella vista nel trailer con Doc Ock.

Mentre i fan aspettano un secondo trailer di Spider Man No Way Home prima del rilascio del film, che potrebbe svelare di più sulla trama, le speculazioni non si fermano. Dopotutto, Tom Holland e il resto del cast di Spider-Man hanno definito la fine di questa trilogia un evento di tipo Avengers: Endgame poiché il supereroe ha il suo primo contatto con il multiverso. Holland torna a guidare il cast del trequel del Marvel Cinematic Universe al fianco di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove e Benedict Wong. Il film vedrà anche il ritorno di Alfred Molina nei panni del dottor Otto "Ock" Octavius e Jamie Foxx nei panni di Max Dillon, meglio conosciuto come Electro.

Spider-Man: No Way Home vedrà Peter Parker rivolgersi a Doctor Strange per chiedere aiuto dopo che la sua identità segreta è stata rivelata al pubblico ed è stato incastrato per omicidio da Mysterio nei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home. Tuttavia, l'incantesimo di Strange va storto e apre le porte a un multiverso di caos, costringendo i due ad affrontare i pericoli che una tale violazione del continuum spazio-temporale comporta per il mondo.

Il pubblico attende con impazienza la prima cinematografica del film, ed è stato svelato un nuovo indizio su ciò che verrà con la foto che trovate in calce alla notizia, grazie all'anteprima di USA Today. L'immagine mostra Spider-Man aggrappato al lato di un'auto e sulla base del trailer, questa scena sembra essere tratta dal primo incontro di Spider-Man con Doc Ock nel film e dalla successiva battaglia che probabilmente si svolgerà sul ponte. Il film ha custodito bene i suoi segreti finora con immagini non rivelatrici come questa, anche se alcuni leak di Spider Man No Way Home sono spuntati online, la pellicola arriverà al cinema il 17 dicembre.