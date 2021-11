Spider-Man: No Way Home, Happy Hogan fa un sacco di domande a Peter nel nuovo spot

Sony Pictures UK ha pubblicato un nuovissimo spot televisivo dell’attesissimo Spider-Man: No Way Home con Happy Hogan che riempie di domande Peter Parker riguardo a tutti i villain in giro per le strade di New York.

Tutti i fan vorrebbero avere una sola risposta ad una sola domanda: Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno nel film? Purtroppo per saperlo dovremmo aspettare l’uscita della pellicola al cinema dato che nemmeno il secondo trailer di Spider Man No Way Home ha fornito risposte. Grazie a questo spot tuttavia, che trovate in calce alla notizia, possiamo dare un'occhiata in più al botta e risposta tra Peter Parker e il Dottor Octopus (Alfred Molina).



Tom Holland, intervistato da Total Film, ha parlato di alcuni altri cameo che i fan hanno chiesto e ha supplicato il pubblico di credere alle sue affermazioni secondo cui c'è un solo Spider-Man in questo film e rimarrà tale. "La gente non mi crede quando dico che Maguire e Garfield non torneranno. Ma la gente dovrà credermi prima o poi", ha detto. "Significa molto per me. La prima volta che vedi Doc e il resto dei personaggi che tornano, è così emozionante, ed è un momento così grande nella storia del cinema. Sono tre generazioni che si uniscono".



Holland ha continuato: "È stato interessante che quei ragazzi entrassero in scena perché hanno una certa proprietà su Spider-Man a modo loro, e...Sto parlando di Alfred, Jamie e quei ragazzi. Vedere Alfred entrare, e doversi adattare e cambiare il modo in cui i film sono fatti, ma anche cambiare regista, e anche il fatto che ora sono io Spider-Man. È stato davvero interessante vedere questi attori adattarsi e cambiare ciò che stavano facendo per adattarsi all'era moderna".



Date un'occhiata agli altri spot di Spider Man No Way Home che arriverà al cinema il 15 dicembre 2021.