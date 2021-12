Spider-Man No Way Home: guardate tutti i trailer e gli spot TV

Mancano pochi giorni al debutto di Spider-Man: No Way Home nelle sale cinematografiche, e se non state più nella pelle e avete bisogno di ingannare l'attesa fino ad allora, perché non riguardarsi tutti i trailer e gli spot TV diffusi finora?

Il 15 dicembre si avvicina, e finalmente sapremo.

Finalmente sapremo se in questo terzo capitolo delle avventure dello Spider-Man di Tom Holland si riverserà davvero gente da ogni parte del Multiverso, se ci saranno i tanto attesi Tobey Maguire e Andrew Garfield, e se dovremo effettivamente dire addio a qualcuno dei nostri personaggi preferiti (MJ? Zia May?).

Intanto però, se non siete impegnati a fare teorie, o se lo siete e avete bisogno di materiale di riferimento, se vi state annoiando o se semplicemente avete voglia di rivedervi tutti i video promozionali del film, in questo montaggio che trovate sul nostro canale YouTube, Everyeye Plus, sono contenuti tutti i trailer e gli spot televisivi di Spider-Man: No Way Home usciti finora.

Che aspettate allora? Cliccate sul tasto play, e immergetevi nell'universo di Spider-Man.

E chissà che non notiate anche qualche nuovo indizio sul film...

Spider-Man: No Way Home con Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon e Benedict Cumberbatch è diretto da Jon Watts, e arriverà il 15 dicembre nelle sale italiane.