Spider-Man: No Way Home, guardate il trailer rifatto come la serie animata anni '90

Il recente trailer di Spider-Man: No Way Home è stato rivisitato in chiave animata utilizzando spezzoni della serie degli anni '90, in cui Spider-Man chiama Stephen Strange per chiedere aiuto. Il primo trailer di No Way Home ha polverizzato tutti i record di visualizzazione di Endgame in sole 24 ore mostra la richiesta d'aiuto di Spidey a Strange.

"Fai attenzione a ciò che desideri, Parker" è l'ammonizione di Strange al giovane. E proprio ispirato alla serie è stato pubblicato online un trailer fan-made che sta accumulando visualizzazioni, sinora più di 350.000 dal 25 agosto.



La versione animata utilizza le riprese dell'episodio della terza stagione di Spider-Man - L'Uomo Ragno, The Sins of the Fathers, Chapter I: Doctor Strange, che mostra il team di Spider-Man con Doctor Strange impegnati a salvare Mary Jane, sottoposta al lavaggio del cervello dal leader della setta Baron Mordo e il suo demoniaco maestro Dormammu. Altre sequenze utilizzate nel video sono quelli del finale della quinta stagione, Spider-Wars Chapter II: Farewell, Spider-Man, in cui Spider-Man si allea con altre versioni di sé stesso di altre dimensioni per combattere Spider-Carnage.

Anche lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe dovrebbe relazionarsi con altri Spider-Man di altri universi, tanto da incontrare altre versioni di villain storici come Doctor Octopus (Alfred Molina) ed Electro (Jamie Foxx).

Tobey Maguire e Andrew Garfield potrebbero tornare nei rispettivi Spider-Man a diversi anni di distanza dalla loro ultima performance nel ruolo.



Su Everyeye potete scoprire tutto quello che c'è da sapere sul quarto film di Spider-Man con Tobey Maguire mai realizzato.