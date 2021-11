Spider-Man: No Way Home, nel trailer ufficiale ci sono Goblin, JJ Jameson e i Sinistri 6!

Dopo l'annuncio della nuova data di uscita di Spiderman No Way Home, i fan del Marvel Cinematic Universe possono finalmente godersi il trailer ufficiale dell'attesissimo cinecomic con protagonista Tom Holland.

Il filmato, come al solito disponibile all'interno dell'articolo e riproducibile nel player che trovate in alto, è arrivato online tramite i canali ufficiali della Sony Pictures dopo settimane di attesa, rumor, speculazioni, teorie e aspettative: ora la palla sta a voi, cosa ve ne pare del trailer di Spider-Man: No Way Home e a che a livelli è salito l'hype per l'uscita del film? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà in Italia a partire dal 15 dicembre prossimo, con due giorni in anticipo rispetto all'uscita del mercato nord-americano. Il film è al momento l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland, col contratto attuale del giovane attore britannico, come saprete diviso tra Sony Pictures e Disney, che prevede ancora un non meglio specificato film crossover MCU nel quale Peter Parker non sarà il solo protagonista.

La speranza per i fan è che No Way Home possa in qualche modo fornire indicazioni circa il futuro di uno dei personaggi più amati dal pubblico di tutto il mondo, mentre alcuni già sognano un possibile crossover con Kingpin.