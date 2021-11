Spider-Man: No Way Home, le nuove action figure Hot Toys sono incredibili!

Manca davvero poco all'arrivo di Spider-Man: No Way Home al cinema, e l'attesa si fa sempre più palpabile. Ma nel frattempo, per i collezionisti di action figure Marvel, ci sono buone notizie sul fronte Hot Toys: guardiamo insieme le ultime statuette dedicate a Peter Parker.

Dicembre sarà senz'altro il mese di Spider-Man (o degli Spiderman al plurale?), ma Hot Toys si porta avanti con queste fantastiche action figure dedicate proprio all'Uomo Ragno e il Peter Parker di Tom Holland in Spider-Man: No Way Home.

Come potete vedere anche dai post in calce alla notizia e dalle foto nella nostra gallery, la nota ditta produttrice di modellini, action figure et similia ci presenta ben tre nuove versioni del giovani arrampicamuri: Spider-Man Integrated Suit, Spider-Man Integrated Suit (Deluxe Version) e Spider-Man Battling Version.

Nella terza versione menzionata, tra l'altro, fa la sua comparsa anche la misteriosa scatola che vediamo contesa tra Peter e Doctor Strange nel trailer di Spiderman No Way Home, che dobbiamo ancora capire esattamente che funzione e quale importanza avrà nella pellicola.

Per maggiori informazioni sui prodotti qui mostrati, come i prezzi o i dettagli delle figure, potete recarvi sul sito ufficiale di Hot Toys.

Spider-Man: No Way Home arriverà il 15 dicembre nelle sale italiane.