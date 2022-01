Spider-Man: No Way Home, guardate le immagini ufficiali con Holland, Garfield e Maguire!

Ormai lo sanno anche i muri che in Spider-Man: No Way Home abbiamo assistito al ritorno dei Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield, ma ammiriamo insieme queste immagini ufficiali dei tre Spider-Man nel film con protagonista Tom Holland.

Le sale cinematografiche di tutto il mondo sono esplose (in senso figurato, ovviamente) quando sul grande schermo durante le proiezioni di Spider-Man: No Way Home sono comparsi anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, e attendevamo con ansia di delle immagini ufficiali che ritraessero i momenti più epici del film, così da poterli avere sempre a portata di mano prima dell'uscita dell'edizione home video.

Ora finalmente sono qui, come segnala il sito Comicbook, che diffonde le still dal film condivise da Sony Imageworks in cui compaiono tutti e tre gli Spider-Man, e non solo quello di Tom Holland, come potete vedere anche in calce alla notizia.

Nel frattempo, della pellicola hanno iniziato a parlare apertamente anche gli stessi interpreti, come ad esempio Andrew Garfield che di recente ha rivelato cosa lo ha convinto a tornare in Spider-Man: No Way Home, e di aver dovuto mentire persino a Emma Stone, sua co-star ed ex-fidanzata nella vita reale, sulla sua presenza nel film.

Meno male che adesso il segreto è stato svelato!