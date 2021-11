Spider-Man: No Way Home, guarda la reazione di Tom Holland e Zendaya al nuovo trailer!

Sony Pictures ha diffuso un video per caricare ancora di più i fan nell'attesa che venga diffuso in streaming il nuovissimo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, il cui debutto è atteso per questa notte. Nel filmato vediamo i tre giovani attori protagonisti della pellicola, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon, stupiti dalle scene viste.

Con la promessa che il nuovo trailer di SpiderMan No Way Home debutterà tra meno di 24 ore, vediamo il terzetto protagonista di questo franchise dedicato all'Arrampicamuri della Marvel reagire di fronte alle nuove scene che verranno mostrate al suo interno. I tre balzano più volte sul divano su cui sono seduti, spesso facendosi i complimenti a vicenda, e in particolare per una scena che coinvolge Zendaya (la quale esclama che è merito degli stunt) e per qualcosa in particolare che appare verso la conclusione ("l'avete visto?").

In precedenza, proprio in riferimento a quest'ultimo passaggio, si diceva che forse Tom Holland ha confermato Maguire e Garfield nel prossimo trailer. Il secondo trailer di SpiderMan No Way Home arriverà stanotte. Dopo gli eventi dell'ultimo film, Peter Parker chiede aiuto al Dottor Strange che finisce per incasinare il multiverso. Holland ha definito il film in uscita il più oscuro della trilogia e quel che è certo, fino ad ora, è che vedremo il ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus e Jamie Foxx in quelli di Electro.

Nell'evento che si terrà oggi a Los Angeles potrebbe essere confermata la presenza dei tre Spider-Man nella pellicola, Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il 15 dicembre 2021. Nel frattempo vi rimandiamo anche al nuovo poster di SpiderMan No Way Home, che conferma proprio la nuova data d'uscita, in anticipo di due giorni in Italia rispetto agli USA.